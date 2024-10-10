وصول بعث منتخب موريتانيا للقاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة منتخب موريتانيا إلى القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر في السابعة مساء يوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة

وانهى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام جميع الأمور المتعلقة باستقبال بعثة منتخب موريتانيا عن طريق شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وشريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

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