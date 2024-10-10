مصدر يكشف لمصراوي سبب عدم قيد اللاعب التايوني هسين تشانج تشاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر بنادي الزمالك، السبب وراء عدم تواجد اللاعب التايواني هسين تشانج تشاو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأبيض، عن قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية.

وكان الإسباني فرناندو بربيتو مدرب فريق اليد بالزمالك، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية في النسخة رقم 45، التي شهدت غياب التايواني هسين تشانج تشاو، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وتقام بطولة كأس أفريقيا للأندية، خلال الفترة من 10 أكتوبر الجاري حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "وجود مشاكل في التأشيرة الخاصة بالتايواني هسين تشانج تشاو، في قائمة الفريق للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية".

وأضاف: "يوجد مشاكل في استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب لدخول المغرب، مما أدى إلى صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، والاكتفاء بالتعاقد مع التونسي يوسف معروف".

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عبر الخليج 365، عن إتمام الاتفاق مع التايواني تشانج تشاو، قادماً من فريق قطر القطري، للمشاركة مع الفريق في بطولة أفريقيا للأندية.

ويقع الزمالك، في المجموعة الثالثة ببطولة أفريقيا لكرة اليد، رفقة كلاً من "المنتدى المغربي، فريند شيب الكاميروني وكيركوس الإثيوبي".

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