شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد الغندور عن تجديد نادي الزمالك لعقد محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية، محمد عبد الشافي جدد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسم على بياض.

وأشاد الغندور بإدارة نادي الزمالك على حرصها للتجديد للنجم محمد عبد الشافي كونه أحد رموز الفريق الأبيض. كما أشاد باللاعب محمد عبد الشافي عقب توقيعه على بياض مع الفارس الأبيض.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات تجديد عقد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمدة موسم.

ويأتي تجديد عقد محمد عبد الشافى إيماناً من مسئولي القلعة البيضاء بأهمية دور عبد الشافى القوى في الفريق،ومدى إخلاصه للنادى.