شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الفراعنة قادرون على تخطى موريتانيا وهذه حقيقة منصب مدير منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخب مصر قادر على تخطى عقبة مباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وأضاف علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبى منتخب مصر قادرون على تحقيق الفوز على موريتانيا لما يملكه اللاعبون من مهارات وخبرات تؤهلهم لحسم الفوز في تلك المواجهتين والتأهل لبطولة أمم أفريقيا.

وحول خسارة منتخب مصر لمواليد 2007 أمام نظيره الروسي، قال علاء نبيل: "مباراتا روسيا استقبلنا خلالهما أهدافا من أخطاء ساذجة وهناك أمور إيجابية من المواجهتين"، معربا عن سعادته بقوة مباراتي منتخبي 2007 و2008 أمام نظيره الروسي بغض النظر عن النتيجة.

وأشار علاء نبيل، خلال تصريحاته، إلى أن هناك أزمة تواجه اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية بسبب أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين، قائلاً: "يتم التأكد في الفترة الحالية من بعض أعمار لاعبي منتخبات الناشئين في أسرع وقت ممكن".

وعن تجديد اتحاد الكرة لعقد البرازيلي ميكالي، قال علاء نبيل: "ميكالي حقق إنجازًا مميزًا مع المنتخب الأولمبي المصري، بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري إلى التعاقد معه لقيادة الجيل الجديد استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأتم علاء نبيل أنه لن تتم إضافة أي عنصر فني جديد في الجهاز الفني لمنتخب مصر 2005 بقيادة ميكالي، قائلاً: "لن يكون هناك منصب مدير لمنتخب 2005 مثلما تردد، في رأيي منصب مدير المنتخب يكون منصبا شرفيا".