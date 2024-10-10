شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: إصابتى شد فى الخلفية وأحاول اللحاق بمواجهة موريتانيا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نبيل عماد دونجا لاعب وسط منتخب مصر والزمالك، عن حجم الإصابة التي ستبعده عن مواجهة مصر وموريتانيا المقرر لها مساء الجمعة، فى إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

وقال دونجا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إصابة بسيطة بشد فى العضلة الخلفية هتمنعني من التواجد في المباراة الأولى وأسعى للتجهيز للمباراة الثانية".

وأضاف دونجا: "هناك نظام في المعسكر وكل لاعب عارف واجباته، وهدفنا تحقيق الفوز ثم الفوز أيضا في الخارج".

وجاءت إصابة دونجا بتعرضه لمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، واستقر الجهاز الفنى على استمرار اللاعب بالمعسكر، على أن يتم تجهيزه لمواجهة موريتانيا الثانية.

وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية تعيقه عن اللحاق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل، على أن يتم تجهيزه للحاق بـ مباراة موريتانيا المقرر لها 15 أكتوبر.