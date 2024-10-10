شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يغيب عن الأهلي بمواجهات مهمة في 3 بطولات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب محمد هاني لاعب الأهلي عن مباريات فريقه لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير بعد إصابته بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك.

وتأكد غياب محمد هاني عن مباريات فريقه في كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري، وكذلك الغياب عن مباراة العين الإماراتي يوم 25 أكتوبر في بطولة كأس الانتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية، وأخيرا ضربة البداية أمام ستاد أبيدجان الإيفواري في أول مباراة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي، بنزع الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الإفريقي.

ويسابق اللاعب الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏وأن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.