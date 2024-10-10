شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 9-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 9-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكيد مصدر بنادى الزمالك أنه لم يصلهم أي خطابات تفيد بوقف إيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات الغانى بنجامين أشمبونج.

بعثة يد الزمالك تصل المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مدينة العيون المغربية، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات.

أكد مصدر بنادى الزمالك أنه لم يصلهم أي خطابات تفيد بوقف إيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات الغانى بنجامين أشمبونج.

يخضع اللاعب الإنجليزى ذو الأصول الأفريقية أوفى إيجاريا لاختبار فنى تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة للانجليزى ذى الأصل النيجيرى أوفى ايجاريا، خلال تواجده فى مقر القلعة البيضاء لخوض تدريبات مع اللاعبين المستبعدين، تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى. عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم. حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى عضوى مجلس الإدارة.

عبد الله السعيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

رحب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.