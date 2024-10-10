شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ننتظر الرد لتأخير موعد مباراة بيراميدز ولم نفاوض قندوسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الزمالك قدم طلبا بتأخير موعد مباراة الفريق مع بيراميدز في السوبر المحلي الذي سيقام في الإمارات، ولم نتفاوض مع أحمد قندوسى.

وقال أحمد سالم في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ننتظر الرد على طلب الزمالك بتأخر موعد لقاء بيراميدز في السوبر المصري".

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك: "ليس لنا علاقة بما يحدث بين أحمد قندوسى والأهلي، واللاعب غير مطروح على الزمالك ولم نفاوض اللاعب".

وأوضح: "موضوع سيرجو راموس بنسمع عنه زي كل الجماهير، والكلام عن راموس مبالغ فيه في المفاوضات والتي يتناقلها البعض".

وتابع: "النيجيري إيجاريا متواجد حاليا في الزمالك ويخضع للاختبار الفني والبدني من أجل حسم موقفه، والرأي الفني يرجع لجوزيه جوميز، ولكن هناك أمور تخص الإدارة زي مدة العقد وسن اللاعب وهل هو هيكون مستقبل، كل ذلك يتم مراجعته قبل اتخاذ القرار النهائي".