شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مانو يوقع لـ إنبى 4 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

حصل نادى إنبى على توقيع عبد الرحمن مانو لاعب الأهلى ومودرن سبورت السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن إنبى حصل على خدمات عبد الرحمن مانو في الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يخضع اللاعب لبرنامج مكثف في الفترة المقبلة تحت إشراف الجهاز الفني.

فى سياق مختلف صعَّد مسئولو نادى إنبى 6 لاعبين من نادى بيونيرز للفريق الأول في إطار الشراكة المنعقدة بين الناديين من بينهم لاعبين أجنبيين، وذلك في إطار خطة النادى البترولى في الاهتمام بقطاع الناشئين وتسويقهم للاستفادة من إعادة بيعهم في المستقبل.

وجاء اللاعبون الذين صعدهم نادى إنبى كالتالى، وسام أسامة مواليد 2002 (مدافع)، يوسف عادل 2003، (مدافع)، أحمد اسماعيل 2001 (جناح)، على محمد 2002 (صانع ألعاب)، منان (أجنبى مهاجم مواليد 98)، حمزة (أجنبي جناح مواليد 2001). كما صعد نادى إنبى 3 لاعبين مواليد 2003 وهم جدو (مدافع)، فضالي (جناح ايمن)، خالد حسن (ظهير أيسر).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال اليومين الماضيين معسكر الإعداد الأول بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادى، وعبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، ومحمد رفاعى، المدير التنفيذى للنادى.

وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.