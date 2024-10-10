شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 9 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 9 – 10 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد.

الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد

يواصل مسئولو النادى الأهلى البحث عن لاعب أجنبى سوبر من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق الأحمر قبل غلق باب القيد المحلى يوم 25 أكتوبر الجارى، فى ظل وجود رغبة من الإدارة والجهاز الفنى فى ضم لاعب جديد.

التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والعين

عقد اليوم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعًا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، ومعه طاقم إداري ضم كلًّا من عبيد الظاهري مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر مسئول العلاقات العامة، وناصر الكاتبي منسق البطولات، وعمر حسين وأحمد الكعبي منسقي مكتب الجماهير، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة الإنتركونتيننتال والمحدد لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.. حضر من النادي أيضًا حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

أسامة فيصل يعود لحسابات الأهلي لضمه قبل غلق باب القيد

عاد أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف الفريق الأحمر، بناء على رغبة إدارة الكرة والجهاز الفني داخل القلعة الحمراء.

حالة معلول الفنية تحدد مصير قيده بقائمة الأهلي في يناير

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل الحديث عن ملف قيد علي معلول لاعب الفريق في قائمة الفريق خلال شهر يناير المقبل.

مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يبدأ المشاركة الجماعية.. وكولر يجتمع مع معاونيه

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏