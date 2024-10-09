قناة الزمالك..عبد الشافي يجدد عقده موسم آخر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك عن نجاح نادي الزمالك في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة لمدة موسم.

ووقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده على بياض.

وجاء التوقيع في جلسة جمعت بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.وواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تجت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.