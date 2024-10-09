إبراهيم نور الدين يكشف مصير أزمة مدرب الزمالك مع الحكم عاطف حسين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إبراهيم نور الدين عن أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم نور الدين، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، لجنة الحكام تملك العقاب والسماح في أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك.

وأضاف الحكم الدولي السابق، كان يجب على الغندور وعاطف حسين عدم الإدلاء بتصريحات عن أزمة جوميز مدرب الزمالك .

وتابع، الانضباط هي المنوط بها اتخاذ القرار في أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين.

واختتم إبراهيم نور الدين، الحكم عاطف حسين قدم تقريره ضد جوميز مدرب الزمالك بعد مباراة الزمالك والمصري.

لا يوجد خلاف بيني وبين الحكم القدير محمد فاروق لأننا نعمل للمصلحة العامة، وأكن له كل التقدير والاحترام لأنه أحد رموز التحكيم المصري.

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن سعادته باختيار حكام مصريين لإدارة السوبر المصري.

إبراهيم نور الدين: أشكر الأهلي والزمالك بعد الموافقة على إدارة مباريات السوبر بحكام مصريين

على جانب آخر قال إبراهيم نور الدين في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، عن استعدادات التحكيم المصري للموسم الجديد حيث قال، تم عمل 7 معسكرات للحكام المصريين استعدادا الموسم الجديد، والمعسكرات شاملة كل شيء.

وأضاف، سعيد جدًا باختيار حكام مصرين لإدارة السوبر المصري، وأشكر مجلس إدارة القطبين الأهلي والزمالك على ثقتها في التحكيم المصري لإدارة السوبر بالإمارات.

وواصل الحكم الدولي السابق، لدينا حكام مرشحة لكأس العالم 2026، لذلك كيف لا يديرون مباريات محلية، وهذا ليس في صالحهم أمام الفيفا من أجل ترشيحهم لقيادة مباريات بكأس العالم.

وتابع، أتمنى التوفيق للتحكيم المصري في إدارة السوبر المصري في الإمارات.

وأكد "نور الدين" في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، حتى الآن لم يتم الاستقرار على الحكام التي ستدير السوبر المصري ومحمد فاروق هو المسؤول عن تعيين الحكام.

وعن تقنية الفار الخاصة بمباريات السوبر المصري شدد، أتمنى أن يكون طاقم التحكيم بالكامل المصري بما فيهم حكام تقنية الفيديو.