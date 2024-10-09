شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن لـ"الخليج 365": وقعت لـ إنبى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 10:19 م
قال يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه وقع لنادى إنبى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الكروية.
وكان يوسف حسن فسخ عقده مؤخراً مع نادى الزمالك لعدم حاجة الأبيض لخدماته فى الفترة المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.
وجاء اللاعبون الذين صعدهم نادى إنبى كالتالى، وسام أسامة مواليد 2002 (مدافع)، يوسف عادل 2003،(مدافع)، أحمد اسماعيل 2001 (جناح)، على محمد 2002 (صانع ألعاب)، منان (أجنبى مهاجم مواليد 98)، حمزة (أجنبي جناح مواليد 2001).
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال اليومين الماضيين معسكر الإعداد الأول بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادى، وعبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، ومحمد رفاعى، المدير التنفيذى للنادى.
وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.
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