شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن لـ"الخليج 365": وقعت لـ إنبى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

قال يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه وقع لنادى إنبى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان يوسف حسن فسخ عقده مؤخراً مع نادى الزمالك لعدم حاجة الأبيض لخدماته فى الفترة المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

فى سياق مختلف صعَّد مسئولو نادى إنبى 6 لاعبين من نادى بيونيرز للفريق الأول في إطار الشراكة المنعقدة بين الناديين من بينهم لاعبين أجنبيين، وذلك في إطار خطة النادى البترولى في الاهتمام بقطاع الناشئين وتسويقهم للاستفادة من إعادة بيعهم في المستقبل.

وجاء اللاعبون الذين صعدهم نادى إنبى كالتالى، وسام أسامة مواليد 2002 (مدافع)، يوسف عادل 2003،(مدافع)، أحمد اسماعيل 2001 (جناح)، على محمد 2002 (صانع ألعاب)، منان (أجنبى مهاجم مواليد 98)، حمزة (أجنبي جناح مواليد 2001).

كما صعد نادى إنبى 3 لاعبين مواليد 2003 وهم جدو (مدافع)، فضالي (جناح ايمن)، خالد حسن (ظهير أيسر).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال اليومين الماضيين معسكر الإعداد الأول بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادى، وعبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، ومحمد رفاعى، المدير التنفيذى للنادى.

وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.