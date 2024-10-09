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شكرا لقرائتكم خبر عن زغرودة الفرحة.. نادية فكرى تحتفل بذهبية باريس فى صالة الخليج 365 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - تصوير ماهر إسكندرالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 10:12 م
احتفلت البطلة نادية فكرى، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية التي حققتها في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، داخل صالة تحرير الخليج 365.
واستقبلت علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى البطلة نادية فكرى، وقدما لها التهنئة على التتويج بالميدالية الذهبية، وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية وآخرها دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس مؤخرا.
وقامت اللاعبة بإطلاق الزغاريد داخل صالة تحرير الخليج 365 فرحا بالميدالية، والإنجاز الذى حققته، وحرص الزملاء بالجريدة على التقاط الصور التذكارية مع البطلة في جو من السعادة والفرحة.
ومن جانبها وجهت نادية فكرى الشكر لجريدة الخليج 365 على دعم الأبطال والاهتمام بهم ومتابعتهم في مختلف البطولات، ومساندتهم دائما.
احتفال اللاعبة مع محرري الخليج 365
الاحتفال فى الخليج 365
علاء الشافعي وعبد الفتاح عبد المنعم مع اللاعبة
محمود ياسين والذهبية
البطلة مع علا الشافعي فى الخليج 365
الزملاء فى الخليج 365 مع نادية فكرى
الزملاء مع اللاعبة
اللاعبة باليوم السابع
اللاعبة تحتفل بالميدالية فى الخليج 365
اللاعبة فى الجريدة مع رئيس التحرير علاء الشافعي ومحمود ياسين وأحمد توفيق
اللاعبة فى الخليج 365
اللاعبة فى صالة للتحرير رفقة رئيس التحرير
اللاعبة مع الزملاء
اللاعبة مع الاستاذة علا الشافعى
اللاعبة والميدالية في صالة التحرير
اللاعبة وزغرودة الفرحة
اللاعبة وميدالية البارالمبياد
اللاعبة وعلا الشافعي والزميلة هناء أبو العز
ذهبية باريس في الخليج 365
زغرودة جماعية فى الخليج 365
صور مع الزملاء
صورة فى صالة التحرير
فرحة الميدالية
فرحة نادية فكرى بالميدالية
لاعبة الأثقال فى الخليج 365
مع الزملاء بقسم الرياضة
نادية فى الخليج 365
نادية فكرى فى الخليج 365
نادية فكرى فى صالة الخليج 365
نادية فكرى مع علا الشافعى وعبد الفتاح عبد المنعم
نادية فكرى مع الزملاء فى الخليج 365
نادية فكرى مع قسم الرياضة
نادية فكرى مع محمود ياسين
نادية فكرى والزملاء
نادية فكرى والميدالية الذهبية
نادية فى صالة التحرير
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