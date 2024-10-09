شكرا لقرائتكم خبر عن زغرودة الفرحة.. نادية فكرى تحتفل بذهبية باريس فى صالة الخليج 365 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت البطلة نادية فكرى، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية التي حققتها في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، داخل صالة تحرير الخليج 365.

واستقبلت علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى البطلة نادية فكرى، وقدما لها التهنئة على التتويج بالميدالية الذهبية، وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية وآخرها دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس مؤخرا.

وقامت اللاعبة بإطلاق الزغاريد داخل صالة تحرير الخليج 365 فرحا بالميدالية، والإنجاز الذى حققته، وحرص الزملاء بالجريدة على التقاط الصور التذكارية مع البطلة في جو من السعادة والفرحة.

ومن جانبها وجهت نادية فكرى الشكر لجريدة الخليج 365 على دعم الأبطال والاهتمام بهم ومتابعتهم في مختلف البطولات، ومساندتهم دائما.



احتفال اللاعبة مع محرري الخليج 365



الاحتفال فى الخليج 365



علاء الشافعي وعبد الفتاح عبد المنعم مع اللاعبة



محمود ياسين والذهبية



البطلة مع علا الشافعي فى الخليج 365



الزملاء فى الخليج 365 مع نادية فكرى



الزملاء مع اللاعبة



اللاعبة باليوم السابع



اللاعبة تحتفل بالميدالية فى الخليج 365



اللاعبة فى الجريدة مع رئيس التحرير علاء الشافعي ومحمود ياسين وأحمد توفيق



اللاعبة فى الخليج 365



اللاعبة فى صالة للتحرير رفقة رئيس التحرير



اللاعبة مع الزملاء



اللاعبة مع الاستاذة علا الشافعى



اللاعبة والميدالية في صالة التحرير



اللاعبة وزغرودة الفرحة



اللاعبة وميدالية البارالمبياد



اللاعبة وعلا الشافعي والزميلة هناء أبو العز



ذهبية باريس في الخليج 365



زغرودة جماعية فى الخليج 365



صور مع الزملاء



صورة فى صالة التحرير



فرحة الميدالية



فرحة نادية فكرى بالميدالية



لاعبة الأثقال فى الخليج 365



مع الزملاء بقسم الرياضة



نادية فى الخليج 365



نادية فكرى فى الخليج 365



نادية فكرى فى صالة الخليج 365



نادية فكرى مع علا الشافعى وعبد الفتاح عبد المنعم



نادية فكرى مع الزملاء فى الخليج 365



نادية فكرى مع قسم الرياضة



نادية فكرى مع محمود ياسين



نادية فكرى والزملاء



نادية فكرى والميدالية الذهبية