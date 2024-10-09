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زغرودة الفرحة.. نادية فكرى تحتفل بذهبية باريس فى صالة الخليج 365 (فيديو)

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - تصوير ماهر إسكندر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 10:12 م

احتفلت البطلة نادية فكرى، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالميدالية الذهبية التي حققتها في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، داخل صالة تحرير الخليج 365.

واستقبلت علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى البطلة نادية فكرى، وقدما لها التهنئة على التتويج بالميدالية الذهبية، وتشريف المصرية فى المحافل القارية والدولية وآخرها دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس مؤخرا.

وقامت اللاعبة بإطلاق الزغاريد داخل صالة تحرير الخليج 365 فرحا بالميدالية، والإنجاز الذى حققته، وحرص الزملاء بالجريدة على التقاط الصور التذكارية مع البطلة في جو من السعادة والفرحة.

ومن جانبها وجهت نادية فكرى الشكر لجريدة الخليج 365 على دعم الأبطال والاهتمام بهم ومتابعتهم في مختلف البطولات، ومساندتهم دائما.

احتفال اللاعبة
احتفال اللاعبة مع محرري الخليج 365

 

الاحتفال فى الخليج 365
الاحتفال فى الخليج 365

 

الاستاذ عبد الفتاح عبد المنعم مع اللاعبة
علاء الشافعي وعبد الفتاح عبد المنعم مع اللاعبة

 

الاستاذ محمود ياسين و الذهبية
محمود ياسين والذهبية

 

البطلة فى الخليج 365
البطلة مع علا الشافعي فى الخليج 365

 

الزملاء فى الخليج 365 مع نادية فكرى
الزملاء فى الخليج 365 مع نادية فكرى

 

الزملاء مع اللاعبة
الزملاء مع اللاعبة

 

اللاعبة باليوم السابع
اللاعبة باليوم السابع

 

اللاعبة تحتفل بالميدالية فى الخليج 365
اللاعبة تحتفل بالميدالية فى الخليج 365

 

اللاعبة فى الجريدة
اللاعبة فى الجريدة مع رئيس التحرير علاء الشافعي ومحمود ياسين وأحمد توفيق

 

اللاعبة فى الخليج 365
اللاعبة فى الخليج 365

 

اللاعبة فى صالة للتحرير
اللاعبة فى صالة للتحرير رفقة رئيس التحرير 

 

اللاعبة مع الزملاء
اللاعبة مع الزملاء

 

اللاعبة مع علا الشافعى
اللاعبة مع الاستاذة علا الشافعى

 

اللاعبة و الميدالية
اللاعبة والميدالية في صالة التحرير

 

اللاعبة و زغروطة الفرحة
اللاعبة وزغرودة الفرحة

 

اللاعبة و ميدالية البارالمبياد
اللاعبة وميدالية البارالمبياد

 

اللاعبة و هناء ابو العز
اللاعبة وعلا الشافعي والزميلة هناء أبو العز

 

ذهبية باريس
ذهبية باريس في الخليج 365

 

زغروطة جماعية فى الخليج 365
زغرودة جماعية فى الخليج 365

 

صور مع الزملاء
صور مع الزملاء

 

صورة فى صالة التحرير
صورة فى صالة التحرير

 

فرحة الميدالية
فرحة الميدالية

 

فرحة نادية فكرى بالميدالية
فرحة نادية فكرى بالميدالية

 

لاعبة الاثقال فى الخليج 365
لاعبة الأثقال فى الخليج 365

 

مع الزملاء بقسم الرياضة
مع الزملاء بقسم الرياضة

 

نادةي فى الخليج 365
نادية فى الخليج 365

 

نادية فكرى فى الخليج 365
نادية فكرى فى الخليج 365

 

نادية فكرى فى صالة الخليج 365
نادية فكرى فى صالة الخليج 365

 

نادية فكرى مع الاستاذ عب الفتاح عبد المنعم والاستاذة علا الشافعى
نادية فكرى مع علا الشافعى وعبد الفتاح عبد المنعم

 

نادية فكرى مع الزملاء فى الخليج 365
نادية فكرى مع الزملاء فى الخليج 365

 

نادية فكرى مع قسم الرياضة
نادية فكرى مع قسم الرياضة

 

نادية فكرى مع محمود ياسين
نادية فكرى مع محمود ياسين

 

نادية فكرى و الزملاء
نادية فكرى والزملاء

 

نادية فكرى و المديالية الذهبية
نادية فكرى والميدالية الذهبية

 

نادية فى صالة التحرير
نادية فى صالة التحرير

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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