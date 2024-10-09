شكرا لقرائتكم خبر عن حالة معلول الفنية تحدد مصير قيده بقائمة الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل الحديث عن ملف قيد علي معلول لاعب الفريق في قائمة الفريق خلال شهر يناير المقبل.

وجاء قرار الأهلي بالتأجيل لحين الاطمئنان على حالة معلول الفنية والبدنية عقب تماثله للشفاء وانتظامه في التدريبات الجماعية في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم.

وربط مسئولو النادي الأهلي قرار قيد علي معلول وفقا لموقف حالته الفنية عقب العودة من الإصابة، حيث سيتم قيد اللاعب لو ظهر بشكل جيد وأقنع الجهاز الفني بأنه لا يزال قادرا على العطاء، بينما سيتم توجيه الشكر له ومنحه قيمة عقده كاملة حال عدم القدرة على إثباته جدارته بقيده في قائمة اللاعبين الأجانب.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير خارج الصندوق بشأن إيجاد حل لأزمة قيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في قائمة الموسم الجديد، من خلال منحه الجنسية المصرية، ووقتها لن يكون هناك عائقا في قيد اللاعب كلاعب محلي بدون النظر إلى قائمة اللاعبين الأجانب.