شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تصل المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مدينة العيون المغربية، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات تخللها ترانزيت في كازابلانكا، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

والجدير بالذكر، أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".