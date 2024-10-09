شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يبدأ المشاركة الجماعية.. وكولر يجتمع مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

جاءت مشاركة ياسر إبراهيم في المران، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق ‏مع الجهاز الطبي للفريق.‏

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام بالإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث ‏من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏ ‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش مران ا‏اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

ناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة ‏بتجهيز اللاعبين على كافة المستويات. ‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 ‏أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏

كان الجهاز الفني للفريق قد حدد يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد أن قام الكابتن محمد رمضان المدير ‏الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير ‏الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏