شكرا لقرائتكم خبر عن منهم أجنبيان.. إنبى يصعد 6 لاعبين للفريق الأول استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

صعَّد مسئولو نادى إنبى 6 لاعبين من نادى بيونيرز للفريق الأول في إطار الشراكة المنعقدة بين الناديين من بينهم لاعبين أجنبيين،وذلك في إطار خطة النادى البترولى في الاهتمام بقطاع الناشئين وتسويقهم للاستفادة من إعادة بيعهم في المستقبل.

وجاء اللاعبين الذين صعدهم نادى إنبى كالتالى، وسام أسامه مواليد 2002 (مدافع)،يوسف عادل 2003،(مدافع)،أحمد اسماعيل 2001 (جناح)،على محمد 2002 (صانع ألعاب)، منان (أجنبى مهاجم مواليد 98)،حمزه (أجنبي جناح مواليد 2001).

كما صعد نادى إنبى 3 لاعبين مواليد 2003 وهم جدو (مدافع)،فضالي (جناح ايمن)،خالد حسن (ظهير أيسر).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال اليومين الماضيين معسكر الإعداد الأول بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادى، وعبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، ومحمد رفاعى، المدير التنفيذى للنادى.

وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.