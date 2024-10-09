منتخب مصر للناشئين 2008 يخسر أمام روسيا بثلاثية ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تعرض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لهزيمة ثقيلة أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدورة الودية التي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وسجل هدف المنتخب المصري الوحيد باسل مدحت في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

بدأ أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر 2008 المباراة بتشكيل مكون من:

عمرو عادل، حمزة الدجوي، محمد جابر، أدهم فريد، ومهند الشامي، باسل مدحت، عمر العدوي، إبراهيم عمرو، ومحمد شحاتة، بلال عطية وحمزة عبد الكريم .

وكان المنتخب المصري للناشئين قد تعادل إيجابياً 1-1 مع نظيره الكويتي في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي على استاد الإسكندرية، ضمن نفس البطولة.

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