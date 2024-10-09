"مش كل ما يجيب عقد جديد نجدد له".. تصريح ناري لنجم الزمالك عن التجديد لزيزو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أبدى لاعب نادي الزمالك السابق، أيمن عبد العزيز اعتراضه على طريقة التجديد للاعب الفريق الأول، أحمد سيد زيزو، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قال:"زيزو لاعب كبير ومؤثر، اعتقد إن زيزو ممكن يمشي، العروض اللي بتيجي كتير، وبالنسبة له مغرية، واللي مش عاجبني، إن فكرة كل شهرين أو تلاتة شهور نجدد له، الفرقة مش زيزو بس، وعندك كتير لاعيبة كويسة، ومفيش حاجة اسمها نجم الفريق".

وأضاف: "آخر سنتين تلاتة زيزو أحسن لاعب كورة في مصر، إنما في النهاية، الزمالك كبير برضه، وعنده لاعيبة كتير كويسة، مش هنختزل الفرقة في زيزو، أنا مليش دعوة الناس بتفكر إزاي، إنما فكرة لاعب كورة يبقى عقده شغال وساري، وكل أول سنة يجيبلي عقد وأنا أقعد أجدد معاه، وعقده لسه باقي في سنتين، لكن أقعد بقى جدد معاه دلوقتي لو معاد تجديده في يناير أقعد جدد معاه دلوقتي".