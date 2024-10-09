يستحمل وجع الدماغ.. تعليق صادم للحضري عن تجديد عقد زيزو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أدلى عصام الحضري، لاعب ناديي الأهلي والزمالك سابقًا، برأيه في تجديد نادي الزمالك لأحد نجومه، أحمد سيد زيزو، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".

قال الحضري في تصريحات صادمة على الأقل لجمهور الزمالك:"الأحسن لزيزو ولنادي الزمالك إنه يمشي، المبلغ اللي جاي، الـ 6 أو 7 مليون دولار، أحسن للنادي، بالنسبة للمديونيات والصفقات، فالأحسن كان إنه يمشي، فيه مشكل هتحصل بعد تجديد زيزو".

وأضاف:" أوباما لاعب في نادي الزمالك مشي ليه؟، لإنه كان كاتب بند إنه لما يجي يجدد هياخد زي أعلى لاعب في الزمالك، عشان كده أوباما مشي وراح بيرميدز، لما تيجي تجدد لزيزو، حقه ياخد حقه، انت نادي الزمالك، فضلت يقعد، يبقى تستحمل وجع الدماغ اللي هيجي من زيزو ومن بعض اللاعيبه، هتديله 60 مليون، فيه لاعيبة كبيرة ونجوم، كل واحد هيجي هيقولك إديني زيه؟، وكل لاعب حقه".

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