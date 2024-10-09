كبر وبيخرف ولكن.. عصام الحضري يوجه تصريحات نارية ضد مانويل جوزيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه لاعب النادي الأهلي السابق، عصام الحضري، تصريحات نارية ضد المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، مانويل جوزيه، وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الحضري تهمه مصلحته في المقام الأول لذا سحب منه شارة قيادة الفريق أثناء تدريبه بالنادي.

قال الحضري أثناء ظهوره في برنامج "يا مساء الأنور" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر": "هنخش في موضوع مانويل جوزيه، احنا الدوري بتاعنا دوري ضعيف، النادي حاسس إن انت لاعب كبير، النادي يبعه يستفيد ملايين الدوري، مكنتش هتكلم ولا أرد، الموضوع بايخ، باين الزهايمر أو كبر السن، الواحد لما يكبر بيعقل، هو لما بيكبر بيخرف، بقى عنده تخاريف، الراجل ده من وجهة نظري، وهفضل أقولها، لكن هنرمي دي في جنب، ونخش في الجنب السلوكي، انت راجل أصلا أولا مدير فني وأنا بقول من زمان، مدرب مريض، مش بيحب النجوم".

أضاف:"مش بيحب يبقى عنده نجوم، هو بيحب يعامل، لما كان بيتكلم إن النجم هو الفريق، ودي حقيقة، أنا بتكلم على إيه؟، هو واحد من الأسباب كان جايب نادر السيد يبطلني، هو أنا بحب نفسي، طب مكنتش تقعدني ومش بتمشيني ليه؟، مش أنا مش بفكر إلا في نفسي، كنت بتلاعبني ليه؟".

اختتم: "ورغم كده أنا نسيت الموضوع، لكن مينفعش أنسى أنا الموضوع، لكن مش كل شوية، شلت شارة الكابتن، حسيت إني شيلت مني شارة كابتنة العالم".