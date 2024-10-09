"جمهوره ده حماه".. أشرف داري ينشر هذه الصورة من تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر لاعب النادي الأهلي، المدافع أشرف داري صورة من تدريبات النادي الأهلي الجماعية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" بحسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهر في خلفية صورة أشرف داري على يافطة حول ملعب التدريبات "جمهوره ده حماه".

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة نادي حرس الحدود وديًا يوم الجمعة المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المضري المقام في الإمارات خلال شهر أكتوبر الجاري.

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