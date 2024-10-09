ترتيبات خاصة واستعدادات مكثفة للأهلي قبل موقعة العين في الإنتركونتيننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعًا هامًا اليوم مع دوتشيو تينكاتشي، المنسق العام لنادي العين الإماراتي، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري لنادي العين.

جاء هذا الاجتماع لمناقشة الترتيبات النهائية للمباراة المرتقبة بين الأهلي والعين ضمن بطولة الإنتركونتيننتال، المقرر إقامتها في 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

بناءً على توجيهات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تم الاستجابة لكافة طلبات نادي العين الإماراتي المتعلقة بتنظيم المباراة.

وأكد الدكتور سعد شلبي على تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين من النادي الإماراتي، بالإضافة إلى توفير مقاعد مميزة لمجلس إدارة نادي العين في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد لجمهور العين الإماراتي، إلى جانب 300 مقعد VIP، وشملت الترتيبات توفير كافة الأماكن المخصصة للطاقم الفني والطبي ولاعبي الاحتياط.

تم الاتفاق أيضًا على التنسيق الكامل بخصوص الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمباراة، فيما تحدد موعد المران الرئيسي لنادي العين في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 28 أكتوبر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحرص مسؤولو نادي العين الإماراتي على تقديم الشكر للسلطات الوطنية المصرية على التعاون مما يعكس عمق العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإماراتي.

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