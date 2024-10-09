الإسماعيلي يهزم طلائع الجيش ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

حقق الإسماعيلي فوزاً على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وجاءت أهداف الدراويش في المباراة عن طريق كلا من نادر فرج، علي الملواني ، فيما سجل هدف الجيش الوحيد أحمد الشيخ.

وخاض الإسماعيلي المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمي: أحمد عادل.

في خط الدفاع :عبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد نصر، ومحمد بيومي.

في خط الوسط:عماد حمدي، ومحمد حسن، ومحمد عبدالسميع.

في خط الهجوم: نادر فرج، ومروان حمدي وعمر القط.