سيدات يد الأهلي يخضن المران الأول بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مرانه الأول بمدينة العيون، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في المغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.



‏‎المران اشتمل على عديد من التدريبات الفنية والخططية، تحت إشراف محمد عادل المدير الفني للفريق، وانتهى بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات.

وحرص محمد عادل، على التحدث مع اللاعبات عقب نهاية المران، للتأكيد من أهمية البطولة وضرورة الاستفادة من أخطاء المشاركة الماضية في الكونغو من أجل حصد لقب البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالآتي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.