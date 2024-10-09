تفاصيل المران الأول لفريق يد الأهلي بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول، استعدادًا لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري بمدينة العيون بالمغرب.
وعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للبطولة.
وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة، أعقبتها فقرات تخصصية وخططية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.