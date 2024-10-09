مصر تكتسح منافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن برصيد 18 ميدالية متنوعة

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القاهرة - سامية سيد - اكتسح المنتخب المصري منافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن والمقامة في مدينة بورفؤاد برصيد 18 ميدالية متنوعة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين والتي تقام في الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري ببورفؤاد.

وتوج أبطال وبطلات مصر بـ9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات، وجاءت على النحو التالي:

تصنيف P1 سيدات: فازت بالميدالية الذهبية لاعبة المنتخب المصري آية عباس فيما احرزت الميدالية الفضية مواطنتها حنين الخولي وحققت الميدالية البرونزية الفرنسية حسيبة بويوسف.

تصنيف P1 رجال: جاء بالمركز الأول عبدالله عبد المولى والمركز الثاني يوسف فرج والمركز الثالث محمد رامي.

تصنيف P2 سيدات: توجت بالميدالية الذهبية المصرية هاجر الخولي.

تصنيف P2 رجال: حقق المركز الأول المصري عبد الحميد عبد الحميد، والمركز الثاني المصري زياد هنداوي، وفاز بالمركز الثالث بيرنارد مانزوني من جنوب أفريقيا.

تصنيف P3 رجال: حقق المركز الأول المصري محمد السيد والمركز الثاني مواطنه مؤمن زايد.

تصنيف P5 سيدات: فازت بالميدالية الذهبية المصرية سما محمود

تصنيف P5 رجال: فاز بالميدالية الذهبية المصري خالد علي، وحقق الميدالية الفضية لوكا بارمولن من جنوب إفريقيا والميدالية البرونزية المصري محمد ربيع علي.

تصنيف P7 سيدات: توجت بالميدالية الذهبية المصرية فريدة دويدار وبالفضية زميلتها نوران سليمان.

تصنيف P7 رجال: حقق المصري محمد أحمد الميدالية الذهبية، وفاز بالميدالية الفضية مواطنه رامز سمعان والميدالية البرونزية المصري معاذ راوي.

وتقام البطولة بمشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.