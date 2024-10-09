شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتابع ودية منتخب الناشئين 2007 أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي على متابعة مباراة منتخب منتخب مصر مواليد 2007 أمام نظيره المنتخب الروسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين التي يستضيفها اتحاد الكرة في الإسكندرية.

ونشر محمد صلاح عبر ستوري حسابه بموقع إنستجرام صورة من مباراة مصر وروسيا ليتفاعل معاها العديد من المتابعين.

وضم تشكيل المنتخب الذى أعلنه أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

وأعلنت قناة اون تايم سبورتس إذاعة مباراتي منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا في نفس المرحلة السنية اليوم الأربعاء .