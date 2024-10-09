شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الجونة على ضم محمد محمود فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة صورا لمحمد محمود لاعب الفريق الجديد والذى انضم للفريق الساحلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلقت الصفحة الرسمية لنادى الجونة على صور محمد محمود: "نادي الجونة متحمس لاستقبال الساحر محمد محمود في وسط الملعب! استعدوا لأداء مميز! لنبدأ الرحلة".

وكان محمد محمود فسخ تعاقده مع مودرن سبورت بالتراضي بين الطرفين، لينضم لنادي الجونة، بعدما سبق ولعب لأندية وادي دجلة والأهلي والاتحاد.

في سياق مختلف اقترب أحمد رفاعى لاعب فريق الزمالك من الانضمام إلى صفوف الجونة، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الساحلى في الميركاتو الصيفى.

وبدأت المفاوضات بين الناديين على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة، وذلك بعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز، على رحيل اللاعب لكسب مزيد من الخبرات.