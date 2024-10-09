شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: مواجهة الطلائع احتكاك جيد وسنخوض معسكرا خارجيا فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالتجربة الودية للفريق أمام طلائع الجيش. وفاز الإسماعيلي على نظيره طلائع الجيش، وديا بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات للمركز الإعلامي تعليقا على الانتصار: "مواجهة طلائع الجيش كانت احتكاكًا جيدًا لجميع اللاعبين بالفريق قبيل انطلاق المنافسات الرسمية".

وأضاف: "نتطلع لتحقيق مزيد من الانسجام بين جميع عناصر الفريق من خلال تنظيم مباريات ودية قوية في المستوى".

وتابع: "سنخوض معسكرًا خارجيًا في قطر تتخلله وديات على مستوى عال نستهدف من خلالها الوصول للتشكيل الأنسب".

وأردف: "الدوري في الموسم الجديد بشكله الاستثنائي صعب للغاية لكن علينا أن نتعامل وفقا لتلك الظروف".

وأتم: نحتاج إلى جماهيرنا فهي الدافع الأهم والأقوى للفريق وحضورهم للمباريات سيمنحنا حافزًا كبيرًا من أجل تحقيق نتائج مميزة".