شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تعلن عن الفائزين بجائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، أسماء الفائزين في النسخة الأولى من جائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي البارالمبي.

جاءت قائمة الفائزين بالجوائز كالتالي:

أحسن لاعبة: ريحاب أحمد رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال والحائزة على ذهبية بارالمبياد باريس 2024.

أحسن لاعب: عبدالنبي حسن أحمد لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس والمتوج رفقة المنتخب ببرونزية باريس 2024.

أحسن مدرب: هشام المسيري مدرب ألعاب القوى.

أحسن مدربة: جيهان جلال مدربة البوتشيا.

أحسن نادي: نادي البنك الأهلي المصري

أحسن هيئة رياضية أو اتحاد: الاتحاد المصري لرياضات الإعاقات الذهنية

أفضل شخصية مؤثرة: الدكتور رضا عوض نائب رئيس اللجنة البارالمبية الأسبق.

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق جائزة سنوية للتميز الرياضي البارالمبي للاعبين واللاعبات والفرق والهيئات من أصحاب الإبداع والتميز، الذين يُعد إنجازهم نموذجا يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة.

وتم اختيار اسم الدكتور نبيل سالم باعتباره أهم الرواد في مجال الرياضات البارالمبية، وشغل من قبل العديد من المناصب منها رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من عشرين عاما، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ورئيس الكونفيدرالية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية.

جاءت شروط الترشح لجائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي البارالمبي:

أولا: أن يكون المترشح قد ساهم بإنجازات عالمية أو دولية فى مجال الرياضات البارالمبية.

ثانيا: أن تكون المؤسسة أو الهيئة المترشحة قد ساهمت فى نشر ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا: أن يقدم المترشح المستندات المعتمدة الموثقة الدالة على إسهاماته.

رابعا: لا يحق لمن وقع عليه الاختيار في لجنة التقييم أن يتقدم للجائزة.