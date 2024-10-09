شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مواليد 2008 يتأخر أمام روسيا بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 الشوط الأول أمام نظيره الروسي، متأخرا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، في ثانى مباريات الدورة الودية التي تحتضنها الإسكندرية بمشاركات منتخبي مصر وروسيا والكويت. وجاء الهدف في الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وضم تشكيل منتخب 2008 الذى أعلنه أحمد الكاس المدير الفني كلا من: عمرو عادل، حمزة الدجوي، محمد جابر، أدهم فريد، مهند الشامي، باسل مدحت، عمر العدوي، إبراهيم عمرو، محمد شحاتة، بلال عطية، وحمزة عبد الكريم.

وحرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على مؤازرة وتحفيز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس في مواجهة نظيره الروسي، وتواجد علاء نبيل مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل مواجهة الدب الروسي في لقاء الليلة، كما أثنى على المستويات الكبيرة التي يقدمها المنتخب رغم تعادله في اللقاء الأول أمام الكويت.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008، ونظيره الكويتي وديا، في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي باستاد الإسكندرية، في إطار برنامج الاعداد لـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

ويشارك في الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام في الفترة من 7 حتي 13 أكتوبر الجاري .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.