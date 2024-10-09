شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته للموسم الجديد قبل السفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، تدريباته بمعسكره المقام حالياً بالكلية الحربية، وذلك قبل السفر إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، لتجهيز الفريق للموسم الجديد، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر.

واستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على خوض أكثر من تجربة ودية للفريق خلال معسكر المغرب والاحتكاك بفرق قوية ومدارس تدريبية مختلفة وذلك لاكتساب الخبرات اللازمة قبل انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصري والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن في النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق في أي تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة في أفريقيا.

من ناحية أخرى، أغلقت إدارة النادي المصري باب الرحيل أمام نجوم الفريق، خاصة محمود جاد حارس المرمى، بعد عرض بيراميدز لضم اللاعب والذي وصل إلى 40 مليون جنيه في وقت سابق، وذلك للإغلاق على الفريق والتركيز على المنافسات المقبلة وبشكل خاص كأس الكونفدرالية لإسعاد جماهير بورسعيد.