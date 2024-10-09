شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2005 يواصل تدريباته تحت قيادة ميكالي والان مع تفاصيل الخبر

وسط أجواء إيجابية من حيث النظام والجرعات التدريبية الفنية العالية يواصل منتخب مصر مواليد 2005 معسكره المكثف تحت قيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من: "روجيريو ميكاللي المدير الفني وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس"، والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

ويتدرب المنتخب على فترتين صباحا ومساء وسط توجيهات مستمرة من ميكالى ومعاونيه بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشهد المعسكر سباق قوى بين اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين للفوز بثقة ميكالى للانضمام إلى التشكيل الاساسي .