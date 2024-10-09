شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض لم تلعب مع أصحابها في 5 مواجهات بالجولة الأولى لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الأولى لدورى المحترفين ظاهرة عدم لعب الأرض مع أصحابها حيث خسر 5 فرق على أرضهم من الضيوف حيث نجح وادى دجلة في الفوز على طنطا بهدف مقابل للاشئ على ملعب الأخير ، كما استطاع أسوان من تحقيق نفس النتيجة على السكة الحديد بملعب المقاولون العرب .

في الوقت نفسه فاز المقاولون العرب على القناة 4 – 3 بإستاد هيئة قناة السويس ، كما نجح ديروط في خطف نقاط مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية والتي انتهت لصالح الضيوف بهدفين مقابل هدف ، وأخيرا حقق بلدية المحلة ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على الداخلية بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية .

وأسفرت باقى المباريات عن فوز أبو قير للأسمدة على المنصورة بثلاثية ، و الترسانة على السويس بهدف مقابل للاشئ ، ولافيينا على راية بهدفين نظيفين ، وهى نفس نتيجة فوز سبورتنج على بترول أسيوط ، بينما تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله ،