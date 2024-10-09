شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجهز أحمد القندوسى نفسيا قبل مواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، جلسة مع الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار من الأهلى، بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا خلال المعسكر الحالي.

ويسعى أيمن الرمادى لإخراج أحمد القندوسى من التوتر الذى أصاب اللاعب على خلفية تصريحاته الأخيرة والتحقيق الذى خضع له في الأهلى وإعلان الأخير عرضه للبيع، قبل المواجهة القوية أمام الأهلى في السوبر المحلى 20 أكتوبر الحالي.

ويأمل أيمن الرمادى أن يكون الجزائرى في قمة تركيزه لمساعدة سيراميكا على تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المحلى.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات تليفزيونية: "القندوسي في المنتخب الجزائري حاليًا وانضمامه للمنتخب من خلال سيراميكا وهذا شىء جيد لنا".

وتابع: "بشأن موضوع القندوسي مع الأهلي، تواصلت مع اللاعب لأن هذا واجب علينا وندعمه، قندوسي إنسان أقل ما يقال عنه إنه أكثر من محترم، قندوسي لم أعهد عليه اللف والدوران، وعندما تحدث كان يتحدث بعفوية فهو إنسان محترم وبالتأكيد لم يكن يرتب لذلك".

واستطرد: "لسنا طرف في القضية وأكيد لا نعلم تفاصيلها بالكامل، وقندوسي طوال تواجده في سيراميكا لم يفتعل أي مشكلة".

واختتم : "لم نتحدث بعد عن فكرة شراء عقد قندوسي لأننا نحضر للسفر للسوبر المحلي، ولكن كرأي فني أكيد نتمنى التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب".