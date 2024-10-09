شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم الطلائع وديا ويواجه بلبيس غداً استعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

سجل نادر فرج، هدف تقدم الدراويش في الشوط الأول، ثم تعادل أحمد الشيخ للجيش، قبل أن يسجل علي الملواني هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من، أحمد عادل في حراسة المرمى، وعبد الكريم مصطفى، محمد عمار ، محمد نصر، ومحمد بيومي في خط الدفاع، وعماد حمدي، ومحمد حسن، ومحمد عبدالسميع في خط الوسط، ونادر فرج، ومروان حمدي وعمر القط في الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من، كمال السيد ، حاتم سكر ، محمد زيدان ،إبراهيم عبد العال ،عبد الرحمن الدح، علي الملواني،عبد الله السعيد وعبد الله محمد.

وشهدت المباراة تعرض محمد نصر مدافع الفريق لإصابة قوية في عضلات البطن قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه ليشارك في الشوط الثاني بشكل طبيعي.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع نظيره بلبيس، في الرابعة عصر غد، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للفريق، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة بلبيس، للوقوف على مستوى اللاعبين بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

