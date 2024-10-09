شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتراجع عن 3 قرارات بسبب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، عن 3 قرارات تم اتخاذها بعد التعرض لإيقاف القيد لمدة فترتين بسبب السلوك غير الرياضى مع اللاعبين، وذلك بعد رفض استئناف الدراويش على القرار.

وتسبب هذا الإيقاف في تغيير 3 قرارات تم اتخاذها من قبل الإدارة نستعرض في السطور التالية..

التعاقد مع مدرب جديد

أول هذه القرارات التي تراجع عنها مجلس الإدارة هو التعاقد مع مدرب جديد، بعدما خاض أعضاء المجلس مفاوضات مع أكثر من مدرب لقيادة الفريق خلفا للراحل إيهاب جلال، بدأها بالتفاوض مع حلمى طولان الذى كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الدراويش قبل التراجع عنه، ثم الإعلان عن التعاقد مع شوقى غريب والقدوم إلى الإسماعيلية ثم التراجع أيضا عن هذا القرار وإسناد المهمة لحمد إبراهيم وجهاز إيهاب جلال، نظرا لمعرفتهم بكل ما يعانيه الفريق وإمكانيات جميع اللاعبين.

التراجع عن الصفقات

ثانى القرارات هو توجيه الشكر للصفقات الجديدة التي حصل الإسماعيلى علبها بعد توقيع عقود مع بعض اللاعبين، ولكن جاء إيقاف القيد لفترتين لتحرم الإسماعيلى من استكمال الإجراءات، كما تم توجيه الشكر لكل اللاعبين الأفارقة التي جاءت للاختبار في الدراويش.

رحيل اللاعبين

ثالث القرارات هو التراجع عن رحيل بعض اللاعبين، حيث بدأ الإسماعيلى في التفاوض مع بعض اللاعبين لفسخ التعاقد بالتراضى للرحيل عن الفريق لعدم الحاجة لخدماتهم، إلا أن وقف القيد وعدم ضم صفقات جديدة جعل المجلس يتراجع عن هذا القرار وتستمر هؤلاء اللاعبين مع الفريق في الموسم الجديد مثل إيريك تراورى وعلى الملوانى وحمدى النقاز وغيرهم.