شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يؤازر منتخب مصر مواليد 2008 قبل ودية روسيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على مؤازرة وتحفيز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس في مواجهة نظيره الروسي اليوم الأربعاء، في ثانى مباريات الدورة الودية التي تحتضنها الإسكندرية بمشاركة منتخبي مصر وروسيا والكويت.

وتواجد علاء نبيل مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل مواجهة الدب الروسي في لقاء الليلة، كما أثنى على المستويات الكبيرة التي يقدمها المنتخب رغم تعادله في اللقاء الأول أمام الكويت.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008، ونظيره الكويتي وديا، في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي باستاد الإسكندرية، في إطار برنامج الاعداد لـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

ويشارك في الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام في الفترة من 7 حتي 13 أكتوبر الجاري .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.