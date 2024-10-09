شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على ينيل أنطاليا التركي 12 - 0 فى الشوط الاول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفريق ينيل أنطاليا التركي الودي المقام بمعسكر تركيا، بتقدم بيراميدز بنتيجة 12-0، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - صديق إيجولا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "4 أهداف"، ومروان حمدي "4 أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.