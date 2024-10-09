شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: لم يصلنا أي خطابات بوقف القيد وسنسدد مستحقات أشمبونج والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بنادى الزمالك أنه لم يصلهم أي خطابات تفيد بوقف إيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات الغانى بنجامين أشمبونج لاعب الفريق الكروي السابق خاصة مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنادى لسداد أقساط اللاعب.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن نادى الزمالك على تواصل دائم مع اللاعب الغانى بنجامين أشمبونج لسداد مستحقاته ولا توجد أزمة في ذلك ولتجنب إيقاف قيد النادى الأبيض مجدداً.

ويواجه نادى الزمالك شبح إيقاف القيد مجددا حال عدم تسديده 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق، وذلك منعاً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القيد "فيفا" بإيقاف قيد النادى الأبيض مرة أخرى.

وكان نادى الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بتغريم النادى 172 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الزمالك بتغريمه 172 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى، إلا أن النادى لم يدفعه.