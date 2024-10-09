شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد نهاية الجولة الأولى.. أبو قير متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق أبو قير للأسمدة ترتيب جدول دورى المحترفين بعد نهاية الجولة الأولى، بعد الفوز الكبير على المنصورة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يتذيل المنصورة الترتيب.



ترتيب دورى المحترفين

ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الأولى

1 أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2 سبورتنج 3 نقاط

3 لافيينا 3 نقاط

4 المقاولون العرب 3 نقاط

5 ديروط 3 نقاط

6 أسوان 3 نقاط

7 بلدية المحلة 3 نقاط

8 الترسانة 3 نقاط

9 وادى دجلة 3 نقاط

10 بروكسى نقطة

11 وى نقطة

12 القناة بدون نقاط

13 كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

14 منتخب السويس بدون نقاط

15 الداخلية بدون نقاط

16 السكة الحديد بدون نقاط

17 طنطا بدون نقاط

18 راية بدون نقاط

19 بترول أسيوط بدون نقاط

20 المنصورة بدون نقاط

شهدت مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين 23 هدفا خلال 10 لقاءات شهدت صراعا قويا بين كافة الفرق المتنافسة من أجل تحقيق الفوز فى أولى مباريات المسابقة.

وحفلت مباراة القناة والمقاولون العرب بغزارة تهديفية حيث شهدت 7 أهداف، أربعة للمقاولون وثلاثة للقناة لتنتهى لصالح الذئاب 4 – 3، كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز بثلاثية نظيفة على المنصورة.

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الترسانة على السويس بهدف مقابل للاشىء، ولافيينا على راية بهدفين نظيفين، وهى نفس نتيجة فوز سبورتنج على بترول أسيوط، كما فاز بلدية المحلة خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل للاشىء، بينما تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله، كما فاز دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشىء، كما خسر السكة الحديد على ملعبه أمام أسوان بهدف مقابل للاشىء، وفاز ديروط على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.