شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يعود لحسابات الأهلي لضمه قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

عاد أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف الفريق الأحمر، بناء على رغبة إدارة الكرة والجهاز الفني داخل القلعة الحمراء.

وكان اسم أسامة فيصل قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في بداية موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يتم استبعاده، ولكن عاد مجددا لاهتمامات مسئولي الأهلي من أجل ضمه قبل غلق باب القيد، في ظل عدم وجود عدد كافي في خط المهاجم بالأهلي، الذي يعتمد على الثنائي وسام أبو علي ومحمود كهربا فقط.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مه لاعب محلي جديد في الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري، ولكن قرار التعاقد مع فيصل يرتبط بمصير الصفقة الأجنبية الأخرى التي ينوي الأهلي إبرامها، ففي حال التعاقد مع رأس حربة أجنبي سيكون التوجه نحو ضم جناح محلي ووقتها يستبعد فكرة ضم مهاجم البنك الأهلي، ولكن حال التعاقد مع جناح أجنبي، سيعيد ملف ضم فيصل.

وأعاد مسئولو النادي الأهلي ملف ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي ، لاسيما بعد تعرض الإدارة لسلسلة من الانتقادات بسبب الاستهتار الذي ظهر عليه اللاعبين وحالة التراخي الشديدة وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية.