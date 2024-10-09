شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تزين تشكيل بيراميدز أمام ينيل أنطاليا التركي الودية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة ينيل أنطاليا التركي في اللقاء الودي الذى يقام بعد قليل بمعسكر تركيا استعدادا لخوض مباريات بطولة السوبر المصرى بالامارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - صديق إيجولا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم 20 من ذات الشهر في السوبر المصري.