شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في تفادي مأزق قيد علي معلول بقائمته في يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير خارج الصندوق بشأن إيجاد حل لأزمة قيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في قائمة الموسم الجديد، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية ويستمر غيابه حتى منتصف نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعود علي معلول للمشاركة في تدريبات الأهلي بدءا من 20 نوفمبر المقبل، على أن يتحدد موقفه من القيد في القائمة في شهر ديسمبر المقبل، عقب الاطمئنان على مستواه الفني بعد الإصابة القوية.

ما العائق الذي يمنع الأهلي من قيد معلول في يناير؟لا يوجد ما يمنع الأهلي من قيد معلول ولكن الأمر يتوقف على القرار الفني، في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني في ضم مهاجم أجنبي بالمركز الخامس في قائمة اللاعبين الأجانب، وهو ما قد يقف عائقا أمام رغبة قيد معلول. كيف يكفر الأهلي لقيد معلول وتفادي تلك الأزمة؟الأهلي اتجه للتفكير في منح علي معلول الجنسية المصرية في الفترة القادمة، حتى يعامل كلاعب محلي ويتم قيده ضمن اللاعبين المحليين في قائمة الفريق الأحمر ولا يدرج ضمن قائمة اللاعبين الأجانب، ومن ثم قيده بسلاسة في يناير المقبل. وهل تحرك الأهلي بالفعل من أجل منح معلول الجنسية المصرية؟بالفعل الأهلي تحرك في إجراءات منح الجنسية المصري لعلي معلول، ولكن العملية لم تكتمل، ولكن لا يزال الباب مفتحا أمام النجم التونسي من أجل قيد اللاعب، لاسيما بعدما تلقى عرضا من إحدى الشركات لتولي إجراءات إنهاء منح الجنسية المصرية لمعلول.