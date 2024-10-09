شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أفضل 10 أهداف من ركلات ثابتة فى الموسم الماضى من دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة أون تايم سبورت، فيديو أفضل 10 أهداف جاءت من ركلات ثابتة خلال الموسم الماضى من دورى nile، الذى توج بلقبه النادى الأهلى بعد صراع قوى مع بيراميدز لآخر الموسم.

وعلق الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس على فيس بوك: "شاهد واستمتع بأفضل 10 أهداف من ركلات ثابتة في الموسم الماضي لدوري نايل".

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر لجارى وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز وفقا للنظام المتبع بطولة الدورى البلجيكى والتي يكون كالتالى: يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تكون من الأول إلى العاشر للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء.