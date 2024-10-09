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"حسب ما صاحب المحل عاوز".. أحمد الطيب يوجه رسالة غامضة في حضور الزملكاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة غامضة صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الطيب صورة بصحبة أحمد الكأس نجم الزمالك السابق، وكتب "بلد عدد سكانها 110 مليون نسمة، فيها 5 قنوات بيقدموا 10 برامج رياضية بيشتغل فيها وضيوفها حوالى 30 مذيع ومحلل وصحفي رياضي".

أضاف: "90% من هذه البرامج تستضيف الـ30 مذيع وضيوفهم في بقية البرامج في القنوات المختلفة".

وأتم تصريحاته: "ونجوم كبار محترمين وكأنه محرّم عليهم الظهور، الغريب أن الآراء والإجابات مختلفة على نفس الأسئلة من نفس الضيوف، بس كله حسب ما صاحب المحل عايز".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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