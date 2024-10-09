"الأكثر تتويجا والأقوى في إفريقيا".. مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث كورينتين مارتينيز المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري، عن مواجهة الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه تابع مباريات الفريق في الموسم الماضي.

ويصطدم شباب بلوزداد بالأهلي ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم كلا أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري.

وقال مارتينيز في تصريحات عبر القناة الأولى المصرية: "كل مباراة يمكن تذهب إلى أي اتجاه والفريق الأفضل هو من يحضر جيدا ولا أرى أن أورلاندو واستاد أبيدجان هما الأضعف في المجموعة ويجب أن نحترم جميع الفرق".

وأضاف: "لقد شاهدت مباريات الأهلي في الموسم الماضي وخاصة في كأس العالم للأندية، لكن مؤخرا لم أتابع الفريق كثيرا وبالطبع سأدرسه في المرحلة المقبلة وسأشاهد مبارياته ونحضر لمواجهته جيدا، ولا يمكنني توقع نتيجة مباراتنا ضده، لكن الفريق الأفضل هو من سيحقق النتيجة الإيجابية، لدينا مباراة في الجزائر سنحضر لها جيدا ثم سنلعب في القاهرة ويجب أن نتحضر لمواجهة كل فريق بالمجموعة".

وأتم تصريحاته: "مجموعتنا ليست سهلة وكل مجموعة تضم أندية قوية ونحن معنا حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولات والأقوى في إفريقيا حاليا ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين، سنبذل كل ما بوسعنا للتأهل للدور الثاني".

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