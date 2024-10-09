10 صور ترصد حدث تاريخي داخل نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب المركز الإعلامي للنادي بعد تطويره داخل مقر القلعة البيضاء، وسط حضور من جانب رموز ومحبي النادي.

وشهد الحضور تواجد كل من: هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان، وهاني شكري، وأحمد خالد حسانين، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي أعضاء المجلس، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، والمهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية.

وتواجد خلال افتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، الإذاعي فهمي عمر والكاتب الصحفي فتحي سند والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست.

وبدأ الحفل بحديث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قائلًا: "مثلما وعد مجلس الإدارة بتغيير الصورة الذهنية على أرض الواقع، اليوم نفصح عن تطوير المركز الإعلامي الذي تكفل به أحمد خالد حسانين رغم رفض ذكر اسمه، ولكن حسين لبيب حرص على منحه حقه وهذا يدفعنا لشكره".

ووصف حسين لبيب، خلال الحفل المركز الإعلامي الجديد بالحدث التاريخي، نظرا الشكل المميز الذي يليق بنادي الزمالك لتقديم خلاله الأحداث المختلفة لوسائل الإعلام.

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